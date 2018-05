Talamello, per il terzo anno torna la festa anni '50: novità corsi di danza alla palestra della scuola

Eventi

Talamello

| 12:51 - 22 Maggio 2018

Gonne a pois e giubbotti di pelle, le acconciature tipiche del periodo, hamburger, musica e tanto divertimento. Per il terzo anno torna a Talamello la festa anni '50 che richiama migliaia di visitatori nel caratteristico borgo della Provincia di Rimini. "Welcome to the 50's" è un'iniziativa nata grazie agli "Sfossati", un gruppo di ragazzi e ragazze del posto, una scommessa vinta visto il successo delle precedenti edizioni. La festa prenderà il via alle 17 di sabato 9 giugno con bancarelle, area trucco e parrucco e area foto. Confermata anche la sfilata di auto e moto d'epoca. Non mancheranno gli stand gastronomici e la musica dal vivo: quest'anno parteciperanno a "Welcome to the 50's" i Guardrails, Martini and The Olives, The Same Old Shoes. Novità dell'edizione 2018 il Dance Camp allestito presso la palestra della scuola elementare di Talamello: da giovedì 7 a sabato 9 giugno saranno organizzati corsi di Boogie Woogie e Lindy Hop (orari: giovedì e venerdì dalle 20.30, sabato dalle 14.30).



Foto Aurora Bovicelli