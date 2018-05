Albergatore riminese arrotondava spacciando: sequestrata 'Amnesia', la droga che paralizza

Cronaca

| 12:27 - 22 Maggio 2018

Un albergatore 39enne, incensurato, "arrotondava" spacciando. L'uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Rimini, che da tempo lo stava tenendo sotto osservazione. Gli agenti avevano raccolto informazioni sul fatto che l'uomo spacciasse hashish e marijuana, così lunedì pomeriggio hanno seguito il 39enne, che girava per le vie di Rimini a bordo della sua Mini Cooper nera. La Polizia lo ha pedinato fino a Sant'Aquilina, fino alla villetta di un 49enne riminese con precedenti per stupefacenti, dove il sospetto si è intrattenuto per un'ora, prima di ripartire a bordo della Mini Cooper. A quel punto la Polizia è intervenuta, intimando l'alt al conducente, che ha cercato di scappare, gettando dal finestrino un involucro contenente un chilo di marijuana e poco meno di un etto di hashish. I successivi accertamenti hanno inguaiato sia il 49enne che il 39enne. Nella villetta del primo, in una dependance, erano nascosti 10 kg di hashish e marijuana. Nell'abitazione del secondo, in mansarda, quasi mezzo kg delle stesse sostanze stupefacenti, oltre a 27.000 euro in banconote di vario taglio, provento dell'attività di spaccio. Nell'albergo del 39enne, nei cassetti della scrivania della hall, erano invece nascosti 7 grammi di marijuana divisi in dosi. Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato era imballato con cellophane in confezioni contrassegnate con la scritta verde su fondo giallo “amnesia”, un famoso tipo di cannabis sul mercato oramai da anni, che produce l’effetto della perdita momentanea della memoria. Sia il 39enne che il 49enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.