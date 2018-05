Giganti della strada in scena a Misano, oltre 40mila visitatori per le giornate Petronas Urania Grand Prix Truck

Eventi

Misano Adriatico

22 Maggio 2018

Da 26 anni Misano è il punto di riferimento per la grande community internazionale dei camionisti e il weekend ha ormai raggiunto una dimensione europea coi 40.000 visitatori attesi anche quest’anno nelle giornate Misano Petronas Urania Grand Prix Truck.

L’edizione di quest’anno si preannuncia in ulteriore crescita: Misano è infatti l’unico appuntamento di quest’anno dedicato al settore e il paddock vedrà la presenza di brand mondiali come Petronas, Iveco, Mercedes Volvo Group, Garmin, Sandhills Scai/Hitachi, CNH Industrial, DKV, Rhiag, Forini, Valeo, Vulcangas, ecc. Le aree commerciali e le hospitality sono sold out.

Nel weekend saranno quindi protagonisti i nuovi modelli, da vedere e provare, oltre ai veicoli commerciali nei 70.000 mq del paddock di MWC.

All’area commerciale si affianca lo spettacolo che solo questi autentici bisonti della strada sono in grado di offrire: in pista si svolgerà anche l’unico appuntamento in Italia del FIA European Truck Racing Championship, l’imperdibile spettacolo dei camion che corrono in pista. 21 i camion in pista per la gara che segna il debutto stagionale del Campionato che designerà il successore del campione in carica Adam Lacko (Buggyra International Racing System – Freightliner).

Inoltre, i 200 camion decorati provenienti da tutta Europa, per uno spettacolo davvero emozionante. Si tratta di autentiche ‘opere d’arte’, con allestimenti personalizzati e carrozzerie ispirate in ran parte ad arte, cinema e sport.