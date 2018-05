Camminate della salute: passeggiate di gruppo nelle zone più belle di Morciano

Eventi

Morciano

| 11:13 - 22 Maggio 2018

Gambe in spalla. Appuntamento a Morciano con le Camminate della Salute: passeggiate di gruppo nelle zone più belle del paese, accompagnati dagli istruttori della scuola di Nordic Walking A.N.W.I. di San Marino e della Polisportiva Comunale di Riccione. Il grado di difficoltà molto basso permette a tutti di partecipare. Quattro le date in programma: domenica 27 maggio (ore 9.30), giovedì 31 maggio (ore 18.30), giovedì 7 giugno (ore 18.30), domenica 10 giugno (ore 9.30). La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 0541 644410.