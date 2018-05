Parco del Mare Nord, da mercoledì l'ufficio mobile aperto a Viserba per presentare le novità

Attualità

Rimini

| 10:55 - 22 Maggio 2018

Uno spazio espositivo temporaneo per promuovere i progetti di riqualificazione del parco del mare a Rimini nord - dalla mobilità alla riqualificazione degli spazi pubblici - e un vero e proprio ufficio mobile aperto dove sarà possibile incontrare i tecnici e i progettisti. Dopo le tappe di Torre Pedrera, Rivabella e Viserbella, mercoledì 23 maggio alle 21 verrà inaugurato a Viserba uno spazio espositivo temporaneo di promozione territoriale dedicato ai progetti di riqualificazione che interesseranno il lungomare Nord a partire dai prossimi mesi. Nella sala Parrocchiale di Viserba, in piazza Giovanni Pascoli, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, illustrerà le trasformazioni destinate a riqualificare il lungomare compreso tra Rivabella e Torre Pedrera, grazie al progetto noto come “Parco del mare nord”.

Lo spazio espositivo

L’esposizione è organizzata da Comune di Rimini, HERA e Piano Strategico di Rimini, in collaborazione con il Comitato Turistico di Viserba.Oggetto del set di pannelli espositivi allestiti in Piazza Pascoli saranno, in particolare: i progetti di riorganizzazione complessiva della mobilità, gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici definiti nell’ambito del progetto “Bando Periferie” e le informazioni concernenti l’applicazione del Piano di Salvaguardia della Balneazione.

L'Ufficio mobile

Inoltre, nello spazio dell’ufficio mobile, dal 24 maggio fino al 3 giugno i tecnici dell'Amministrazione Comunale, del Piano Strategico e di HERA potranno incontrare i cittadini per illustrare i dettagli dei progetti sopra menzionati. L'ufficio mobile sarà aperto per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 18.30 sabato dalle 11 alle 13.30.

Il Parco del mare nord

Il progetto “Parco del Mare Nord” si traduce in un piano di riqualificazione e trasformazione urbana integrato con l’obiettivo di migliorare la viabilità, eliminare i divieti di balneazione e qualificare la vivibilità della zona turistica.

Grazie a questo progetto, infatti, la zona Nord sarà interessata da un investimento di oltre 30 milioni di euro che si prefigge di realizzare:

6,1 km di lungomare riqualificato;

90.000 mq di area pubblica interessata al progetto;

41.500 mq di asfalto in meno;

6 km di piste ciclabili;

80.000 mq di aree pedonalizzabili;

10.000 mq di aree verdi;

5.000 mq di giardini della pioggia per ridurre il carico del sistema di raccolta delle acque e per irrigare;

700 alberi in più