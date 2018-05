Rimini, la poetessa Ivonne Mussoni ospite del prossimo appuntamento di "Un libro per the"

Eventi

Rimini

| 10:26 - 22 Maggio 2018

Dopo lo straordinario successo della serata del 19 maggio con Andrea Biondi e Stefano Rossini all’Angolo Divino continua la rassegna contro le slot machine, organizzata da Zeinta di Borg. Protagonista del terzo appuntamento di “Un libro per the”, mercoledì 23 maggio al Necessaire Bottega Gourmet, è Ivonne Mussoni con il suo libro “La corrente delle cose ultime” (Giulio Perrone Editore).

Si tratta di una raccolta di poesie in cui Ivonne sfoggia la sua abilità e il suo stile elegante e mai difficile, che l’hanno portata ad essere già affermata e stimata da critica e lettori. La sua caratteristica è quella di comporre versi delicati, in cui affronta temi comuni a tutti gli individui, descrivendoli attraverso immagini e ambienti inusuali, in modo da non risultare banale.

A dialogare con Ivonne durante la serata, sarà Isabella Leardini, poetessa riminese e direttrice del festival Parco Poesia. La Leardini, grazie al suo impegno per avvicinare i più giovani alla poesia, ha creato a Rimini una realtà poetica ricchissima e in continua evoluzione.

Ivonne Mussoni è nata a Rimini nel 1994, studia lettere moderne all'Università di Bologna. Nel 2013 ha pubblicato con Heket la plaquette "A un quarto d’ora di universo". È assistente alla direzione artistica del festival Parco Poesia e collabora con il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna.



Ingresso libero