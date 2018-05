Rimini, blitz antidroga nella notte, Polizia arresta due italiani dopo inseguimento

Cronaca

Rimini

| 09:36 - 22 Maggio 2018

La polizia di Stato ha arrestato due persone in un blitz antidroga scattato la scorsa notte: in manette sono finiti due italiani residenti a Rimini trovati in possesso di svariati chili di stupefacenti e migliaia di euro in contanti. La cattura dei due presunti trafficanti di droga si è conclusa dopo lungo inseguimento da parte degli agenti della squadra narcotici della Mobile della Questura di Rimini che hanno intercettato l'auto su cui viaggiava uno dei complici. Nella vettura, una volta bloccata, i poliziotti hanno trovato nascosta un chilo di droga. Il resto è stato invece rinvenuto in seguito ad una perquisizione domiciliare, nell'abitazione utilizzata dall'uomo. Gli agenti si sono quindi trovati davanti ad un vero e proprio deposito dello stupefacente con diverse tipologie di droga già pronta per essere immessa sul mercato. L'operazione della polizia è coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani.