Ginnastica artistica, podio nazionale per Aurora Cocco della Polisportiva Celle di Rimini

09:03 - 22 Maggio 2018

Nel weekend del 19/20 maggio si sono svolte a Padova le finali del Campionato Italiano GOLD di ginnastica artistica femminile che ha visto impegnate le migliori ginnaste d’Italia.

Ben cinque le ragazze della Polisportiva Celle che hanno raggiunto questo ambito obbiettivo dopo aver passato tutte le varie fasi di qualificazioni nel corso dell’anno: Aurora Cocco, Chiara Bezzi (S1), Alba Ricci (J3), Carlotta Semprini e Federica Gatti (J1) sono state accompagnate dai loro tecnici Michela Carlini ed Emanuele Amenta.

Carlotta Semprini ha gareggiato nella categoria junior 1, mettendosi alla prova in tutti gli attrezzi ottenendo un prestigioso 13esimo posto assoluto su oltre 40 ginnaste nell ‘all-around mentre in specialità riesce a centrare la finale al volteggio tra le 8 migliori. Nonostante un salto impeccabile, cui purtroppo viene attribuito un punteggio di partenza più basso, non riesce a migliorare la sua posizione confermando una comunque ottima ottava posizione.

Ma è Aurora Cocco nella categoria senior 2 ad ottenere ottimi punteggi a corpo libero e volteggio ma soprattutto nella trave dove centra con una splendida esecuzione, la finale su 40 partecipanti.

Ottima esecuzione nella super finale dove le cadute sono sempre in agguato, dove Aurora migliora addirittura il suo punteggio di qualificazione e si aggiudica la terza posizione assoluta piazzandosi davanti a nomi eccellenti del panorama della ginnastica come Clara Colombo e Sara Ricciardi.

Le parole dell’allenatrice Michela Carlini che la segue da sempre: “È stato come tenerti per mano mentre eseguivi l'esercizio più importante e preciso della tua carriera...dopo 14 anni come il primo giorno su quella "benedetta" trave...io che ti consiglio e tu che ascolti con la testa e con il cuore che continua a battere per la nostra grande passione!

Oggi come allora vivi tutto con la tua naturalezza e semplicità anche la vittoria di una medaglia così importante...con il tuo bellissimo sorriso ti ripaghi dei tuoi sforzi e mi regali grandi soddisfazioni. Grazie infinite!

Neanche lo studio e la tua vita da donna ti hanno fermato ...è come se tu fossi pronta, da qui, di ricominciare a metterti in gioco con la spontaneità che ti caratterizza!”