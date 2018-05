Pole dance, un oro e due argenti per Acropole Gym di Riccione ai Campionati Italiani di PoleSport

Sport

Riccione

| 07:10 - 22 Maggio 2018

Un oro e due argenti. E’ il bottino dell’AcroPole Gym Studio di Riccione ai Campionati italiani PoleSport della POSA, tenutisi sabato 19 e domenica 20 a Sassuolo. Il gradino più alto del podio l’ha conquistato Claudia Dipilato, prima nella categoria “Competitive Over 40”. Un risultato ottenuto presentando figure eseguite perfettamente che le hanno garantito punteggi alti. La Dipilato, che è anche allenatrice di quasi tutte le agoniste dell’Acropole Gym Studio, grazie a questo risultato ha acquisito il diritto di partecipare ai mondiali della sua categoria previsti in autunno a Fort Lauderdale, in Florida. La Dipilato si è lasciata alle spalle due autentiche big della Pole Dance come la campionessa del mondo Samanta Fabbrini, giunta terza, e Iliana Ciccarello, campionessa europea 2017 e nota in tv per essere stata finalista a Italia’s Gots Talent 2017, salita sul secondo gradino del podio.

Argento di assoluto prestigio per Matilde Foschi. La 13enne cervese, dopo il nono posto ai mondiali di Torino in marzo e l’argento nel Contest di Modena ad aprile, continua a confermarsi come uno dei giovani talenti della categoria “Competitive Juniores A” (9/13 anni). Data la giovane età, la Foschi ha ampi margini di miglioramento e non ha ancora espresso tutte le potenzialità della sua acrobatica. L’altro argento è arrivato da Mirella De Donato tra le “Over 40 Amatori”, una categoria inferiore alle “Competitive” perché deve preparare figure meno tecniche che sviluppano punteggi minori. Nella stessa gara, buon sesto posto per l’altra riccionese Maria Rita Gonzi.

Piazzamenti più che discreti per Giada De Paoli (13esima) e Serena Pavolucci (15esima) tra le “Senior Amatori”, la categoria più numerosa nel week-end emiliano con 48 atlete in competizione. Rammarico per la prestazione di Laura Basile che in questa categoria si è piazzata poco dopo metà classifica nonostante una caduta che l’ha fortemente penalizzata nel punteggio. Segno evidente che l’esercizio che aveva portato in gara, se ben eseguito, le avrebbe garantito ben altra posizione.

“Grandiosa la prova di Matilde Foschi - ha commentato dopo il week end di gare Claudia Dipilato nella sua veste di allenatrice. – Matilde ha seguito tutti i consigli che le ho dato in allenamento e ha eseguito un gran esercizio. Giada e Serena hanno fatto il massimo per quella che è stata la loro prima esperienza nel pole sport: hanno dato vita a una performance pulita ma grintosissima. Solo Laura è stata un po’ sfortunata ma ci riproverà, la sua coreografia era da finale”.

Nelle foto: Claudia Dipilato, Matilde Foschi, Mirella De Donato.