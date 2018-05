Atletica, nel Memorial "Spazzoli" in evidenza la riminese Giovanardi e il titano Sansovini

Sport

Cesena

| 18:54 - 21 Maggio 2018

Al Memorial Armando Spazzoli di atletica leggera organizzato dall'Endas Cesena in evidenza la riminese Federica Giovanardi, quest'anno passata alla GS Valsugana Trentino, vincitrice del lungo con 5,92 (+0,4), a 10 cm dal personale ottenuto nella stagione indoor 2018.



MASCHI Nelle gare maschili, nei 100 metri il miglior tempo è dello junior Francesco Sansovini (Olimpus San Marino) con 11.29 (-2,5) che in prima serie ha preceduto Michael Dwabena Kyereme (Self Montanari Gruzza) con 11.36.

Nella 4x100 43.59 per l'Atl. Santamonica Misano, con Gabriele Ghinelli, Marvin Moscara, Andrea Ongaro e Denis Libofsha.

Nel triplo 13,88 per Almicar Demetrio Bonell Mora (Olimpia Amatori Rimini) e 13,59 per l'allievo Matteo Fantini (Endas Cesena); nel disco 44,66 per Luca Masseroni (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) e 42,19 per Alessandro Fabbri (Atl. Santamonica Misano) negli assoluti, 38,50 per Enrico Zangari negli juniores 1,750 kg e 34,57 per Francesco Amici (Libertas Atletica Forlì) negli allievi 1,5 kg.



FEMMINILE Nei 1500 femminili Michela Lorusso (Edera Forlì) con 4.52.22 precede la compagna di club Anna Spagnoli, sf45, con 4.52.53 e si migliora di circa un secondo; al 4° posto e primato personale per l'allieva 1° anno Alice Mazzini (Atl. Ravenna) con 5.00.30. Nel lungo 5,92 (+0,4) per Federica Giovanardi (GS Valsugana Trentino), che segna anche un 5,90 (+0,1) come seconda misura.



GIOVANILI Nelle gare giovanili, nei 300 metri cadetti 38.44 per Alexander Bartolini (Endas Cesenatico) e 39.26 per Michele Morini (Atl. 85 Faenza); nei 1000 metri cadetti 2.42.84 per Daniele Liviero (Libertas Rimini) e 2.49.28 per Samuele Campana (Endas Cesena). Negli 80 metri cadette 10.89 (-2,9) per Giulia Nanni (Golden Club Rimini) e 10.90 per Alisea Succi (Edera Forlì); nei 300 metri cadette 42.77 per Giulia Gandolfi (Atl. 85 Faenza), 43.45 per Beatrice Franchi (Francesco Francia) e 44.37 per Greta Corelli (Atl. Ravenna); nei 1000 metri cadette 3.09.89 per Chiara Pagnani (Atl. Ravenna).