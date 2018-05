Ciclismo, Benessere e Sport: Garavini si conferma al vertice e Ardondi torna alla vittoria

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:10 - 21 Maggio 2018

Ancora un weekend di gare per il team "Benessere e Sport" di Santarcangelo. Ancora protagonista Ivano Garavini, che sabato a Cà di Lugo è stato protagonista dell'ennesima vittoria stagionale. Sui podi di categoria, terzi, sono saliti anche Emilio Roncassaglia ed Edgardo Farinelli. Quarto Alberto Barzanti. Domencia 20 maggio altro successo per la squadra clementina a Riolo Terme, con Claudio Arondi, che torna alla vittoria dopo diversi secondi posti. Terzo gradino del podio per Bartolomeo Celato. In gara a Riolo Terme anche Claudio Valentini (quinto) ed Emilio Roncassaglia, che dopo il podio di sabato si è classificato sesto.