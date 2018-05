Riccione, viene pestato solo perchè chiede di poter passare: nei guai cuoco 25enne

Cronaca

Riccione

| 06:10 - 26 Maggio 2018

Un 25enne siciliano, di professione cuoco, nel 2012 aggredì un 46enne riccionese. Entrambi finirono al pronto soccorso e il riccionese, che ebbe la peggio, prese nota del nome dell'aggressore, per denunciarlo il giorno dopo. Ora il 25enne deve rispondere di lesioni in Tribunale, a Rimini: il processo riprenderà la prossima settimana. L'imputato era in compagnia di alcuni amici, dopo una notte in giro per locali, ed ebbe un battibecco con l'aggredito, che stava rientrando a casa con la fidanzata. Quest'ultimo, costituitosi parte civile e assistito dall'avvocato Massimiliano Baietta, disse che aveva semplicemente chiesto al gruppo di lasciarli passare. Il 25enne si separò dagli amici per prendere a calci e pugni il malcapitato, che fu poi medicato in ospedale e dimesso con 20 giorni di prognosi. Al Ceccarini di Riccione finì anche l'aggressore ed è stata questa circostanza a permettere al 46enne di presentare denuncia.