Gabicce capitale della Discomusic. Torna il Festival con gruppi come The Trammps e Ritchie Family

Eventi

Gabicce Mare

| 17:08 - 21 Maggio 2018

Al via la 4^ edizione di Disco Diva, il Festival Internazionale della Disco Music, che trasformerà Gabicce Mare e Gabicce Monte nella più grande discoteca a cielo aperto italiana. Dal 14 al 17 giugno la cittadina marchigiana respirerà il sapore degli anni ’70 grazie ad ospiti della musica internazionale, esibizioni live, mercatini vintage e vinyl show.



Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, con più di 12 mila partecipanti nel 2017, la manifestazione si presenta al pubblico nazionale e internazionale con un programma ricco di musica, concerti, spettacolo e ballo, in una cornice tutta vintage. “Disco Diva” sarà in grado di ricreare nelle strade e piazze di Gabicce, il fascino e l’emozione suscitati dal genere musicale più diffuso al mondo. Nuova location 2018: il lungoporto di Gabicce Mare, che si aggiunge al centro città e al borgo di Gabicce Monte. Alla conduzione Cristina Tassinari, Claudio Tozzo e Frank Porcino.



Tre serate con ospiti leggendari: venerdì 15 giugno arrivano le Ritchie Family, interpreti del più famoso collage di brani anni 70 “The best disco in town” e di tanti grandi inni della “American Generation” della discomusic. Sul palco anche Gonzalez, con il suo leggendario successo Haven’t stopped dancing yet”, al primo posto in classifica nel 1977 negli Stati Uniti e in Italia per lungo tempo.



Serata leggendaria e imperdibile Sabato 16 giugno, con i pilastri della Disco Music, i mitici Trammps, autori di immensi capolavori funky e disco, fra cui la super hit "Disco Inferno” contenuta nella colonna sonora del film “La febbre del sabato sera”. La serata sarà infatti un tributo ai 40 anni dell’uscita del film in Italia. I Trammps canteranno rigorosamente live accompagnati da una delle band italiane più prestigiose, “Frankie and Canthina Band”.



Domenica 17 giugno, Disco Diva diventa Evolution 1.0, serata dedicata anche ad un pubblico più giovane con i nuovi riedit di grandi successi internazionali curati da Joe Vinile and Relight Orchestra, prodotti dall’etichetta Disco Diva Records. Vedremo protagonisti sul palco un’accoppiata insolita di due star: Leroy Gomez (Santa Esmeralda) and Aax by Traks. A seguire live dei Ridillo and Ronnie Jones, con il loro nuovo album appena uscito.



Oltre a questi grandi nomi, tante le band che si esibiranno nelle tre location di Gabicce Mare e Monte e lungoporto dove, tutte le sere, andranno in scena musica dal vivo e dj set.



Tutta la città si trasformerà in un disco village grazie alla presenza una mostra mercato curata da Promo D Srl nelle vie del centro, con espositori accuratamente selezionati e provenienti da tutta Italia che porteranno a Gabicce Mare capi di abbigliamento, accessori e altri oggetti, tutti all’insegna dell’originalità e del vintage.



Novita 2018: visto il grande successo delle edizioni precedenti, Disco Diva sbarca sul Lungoporto che diventa location d’eccezione con un’inaugurazione originale, giovedì 14 giugno, alle ore 19.30, dove la live band “70 mi da80” performerà, in perfetto stile anni ’70, a bordo di una barca. Sempre sul lungoporto, presenti ogni sera tre postazioni dj set in movimento con nomi di richiamo.



Focus della manifestazione il vinile in tutte le sue forme, dal vinyl collector in programma alla presentazione di libri sul vinile, fino alle produzioni disco diva records in vinile. Presente anche un Vinyl Market all’ingresso del borgo di Gabicce Monte coordinato da l’Associazione “A Tutto Tondo”.



Coreografie di altissimo livello grazie ai special guest I love Disco di Firenze, che con il loro staff di 24 ballerini, ci faranno rivivere i balli in stile “soul train” durante il festival.



Entusiasmante e con un tocco retrò la partnership di gran classe con Brandina by Marco Morosini che ha scelto di sposare la manifestazione con il suo stile inconfondibile.



Il primo giugno, a Marina di Ravenna, lo staff di Disco Diva realizzerà una serata promozionale di anticipazione del festival presso il Bagno Lucciola, che proseguirà, durante l’estate, nei mesi di luglio e agosto, con quattro serate targate Disco Diva.



Sabato in scena i Disco Diva Music Awards, riconoscimenti dedicati a personaggi della musica, della cultura e dello spettacolo legati al mondo della Disco. Quest’anno saranno premiati nomi famosi a livello mondiale.





In cartellone anche un Angolo Letterario presso “Jutta-Motzko” Arte Gallery venerdì 15 giugno, con la presentazione di “Vinyl storie di dischi che cambiano la vita” a cura di Luca Martini e Gianluca Morozzi. Sempre venerdì 15 giugno, esposizione e sfilata di Moto d’epoca (Ciao, Bravo, Si e Moto storiche) a cura dell’Associazione Moto Club Andreani.

Sabato 16 giugno, una coloratissima “Disco Run” podistica a cura di Atletica 75 Cattolica tra Gabicce Mare e Monte, animerà, prima del grande spettacolo di piazza Valbruna, le vie del centro.

Le Auto e le Vespe saranno invece le protagoniste della domenica 17 giugno: alla mattina, dalle ore 10, potremmo ammirare le più prestigiose auto storiche d’élite, che partecipando al Concorso d’Eleganza organizzato dal Gruppo Autostoriche Cattolica rimarranno esposte per essere valutate dalla giuria sul lungoporto, e successivamente in Piazza a Gabicce Monte; mentre alle ore 18, le Vespe ravviveranno Gabicce con l’iniziativa Aperivespa organizzato dagli amici del Vespa Club di Morciano.



Gabicce ha già preparato un piano di accoglienza per turisti e appassionati della Discomusic in arrivo per la manifestazione. Parcheggio gratuito in piazzale Aldo Moro a soli 500 metri dal centro. Collegamento con il centro città e con il borgo di Gabicce Monte grazie al trenino “Gabicce express” che effettuerà fermate ogni 15/20 minuti (costo della corsa andata e ritorno convenzionato). Tutti i dettagli su www.discodiva.it