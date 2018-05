I 'bravi ragazzi' che rubano bomboloni condannati a lavori socialmente utili

Cronaca

| 22:56 - 21 Maggio 2018

Una bravata che poteva costare cara a quattro insospettabili ragazzi della zona di Cattolica, arrestati per furto aggravato per aver portato via un vassoio di paste al fattorino che stava effettuando le consegne ai bar della "Regina". Nel processo per direttissima, tenutosi lunedì mattina, l'avvocato difensore Nicolò Durzi ha ottenuto la concessione dell'istituto della messa alla prova. Svolgendo lavori socialmente utili, i quattro potranno ripagare il debito con la giustizia, senza conseguenze penali, il tutto dopo aver chiesto scusa per quanto accaduto all'alba di domenica. Tra i quattro c'è anche un neo 18enne. Un po' alticci dopo una nottata in discoteca, hanno inforcato i rollerblade e sono saliti in sella alle loro bici, mettendo nel mirino il fattorino che stava effettuando il giro di consegne di paste e brioche tra i bar. Ai ragazzi era contestato anche il tentato furto, perché in un primo bar si erano ritrovati la strada sbarrata dalla porta chiusa a chiave dallo stesso fattorino, mentre nel secondo caso hanno colpito, portando via il vassoio, lasciato in un gazebo. C'erano però le telecamere, allora i giovani hanno pensato bene di travisare in parte il proprio volto. Fatto che ha sicuramente "indispettito" gli inquirenti.