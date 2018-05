Potenziati treni per l'estate da e per Rimini, promozioni per famiglie e gruppi fino a 5 persone

Turismo

Rimini

| 16:35 - 21 Maggio 2018

Aumentano anche in Emilia-Romagna le fermate stagionali, a servizio della mobilità estiva. Con il prossimo orario di Trenitalia in vigore dal 10 giugno saranno potenziati i servizi nelle principali mete vacanziere, fra le quali non poteva mancare la Riviera mentre sono state predisposte promozioni ad hoc, in particolare per le famiglie e i gruppi fino a cinque persone. Saranno due in più i Frecciarossa tra Milano e Ancona e salgono così a 30 le Frecce da e per Rimini nei week end estivi. Saranno inoltre previste nuove fermate a Riccione, mentre è stato confermato il collegamento Roma-Ravenna. Saranno inoltre oltre 250 le fermate di treni regionali nelle stazioni della Riviera Romagnola Alla stazione AV di Reggio Emilia saranno sette i Frecciarossa in più, sei in direzione Milano e uno con destinazione Salerno, portando così a 28 le fermate. Il Frecciarossa collegherà anche inoltre anche Emilia-Romagna al Cilento. Nel fine settimana si potrà raggiungere da Bologna ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri. E mentre nuovi collegamenti Freccialink per l'estate consentiranno di raggiungere Pompei, Reggia di Caserta, Assisi, Torre San Giovanni/Marina di Ugento, Otranto e Cecina sono confermate anche le rotte internazionali con 48 collegamenti giornalieri con Francia, Svizzera, Germania e Austria. Anche il network Thello sulla rotta Venezia - Milano - Digione - Parigi in treno notte e sulla Milano - Genova - Nizza - Marsiglia con treni diurni.