Santarcangelo Calcio, la Berretti nei quarti sfida il Feralpi: sabato a Salò, martedì 29 il ritorno

Effettuato lunedì il sorteggio dei quarti di finale del campionato Berretti. Il Santarcangelo se la vedrà col Feralpi Salò allenato da Demiano Zenoni: andata sabato 26 in Lombardia - il giorno in cui al Mazzola si gioca la sfida col Vicenza, ritorno dei playout -, martedì 29 al Mazzola di Santarcangelo.

La squadra bresciana ha chiuso la seconda fase al primo posto con 10 punti frutto di tre vittorie e un pareggio, col migliore attacco (10 gol segnati) e migliore difesa (3 reti subite). Nella stagione regolare si è piazzato al secondo posto (34 punti) alle spalle dell’Inter (38) col secondo miglior attacco (47 reti) e quart’ultima difesa (36 gol subiti).

Il Santarcangelo nella seconda fase ha vinto tre delle quattro gare disputate, vincendo in casa contro il Pontedera nell'ultima giornata 2-0 e ottenendo due successi nelle trasferte di Lucca e Prato. La sconfitta è arrivata nel match interno con la Reggiana (0-3) che ha chiuso con il massimo dei punti disponibili il precedente raggruppamento.