Furto nella notte in un'abitazione in zona Cagnona: rubati gioielli e oro mentre i proprietari dormivano

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:43 - 21 Maggio 2018



Furto in un’abitazione della frazione Cagnona, a Bellaria Igea Marina, nella notte tra domenica e lunedì. Forzando una finestra in pvc sul retro di una casa di via Zeno usando un trapano a mano, i ladri sono entrati in una delle camere dove dormivano marito e moglie (in un’altra stanza riposava il figlio di tre anni: lì non sono entrati) e sono usciti chiudendo a chiave la porta dopo aver portato via una borsa e contenitori di gioielli. All’esterno i ladri, probabilmente due, hanno accuratamente scelto la refurtiva appoggiata sul tavolo del giardino sul retro della casa: rubati gioielli, oro, e pietre preziose alcune delle quali griffate per un valore di alcune migliaia di euro e del contante (50 euro) contenuto in un portafoglio.

Non sono state toccate carte di credito, bancomat cellulare, tablet. A dare l’allarme, di prima mattina, una vicina di casa che ha visto oggetti a terra e borse aperte. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. “La casa non ha allarmi né inferriate – racconta la proprietaria – Non ci siamo accorti assolutamente di nulla. Non so se siamo stati addormentati, al risveglio non abbiamo accusato sensazioni strane. Stavamo bene. E’ la prima volta che subiamo un furto, ma nella zona i ladri sono già passati”.