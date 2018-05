Novafeltria, tutti pazzi per il 'cascione': successo per la sagra. I ringraziamenti del Sindaco

Attualità

Novafeltria

| 15:40 - 21 Maggio 2018

Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico la 2 edizione della “Sagra del cascione e delle erbe spontanee”. Unanimi sono stati i consensi per l’organizzazione, gli eventi, il mercatino, la qualità della musica con il gruppo degli After Height che si è esibito sabato sera e con la splendida performance delle Sirene Danzanti che hanno allietato e coinvolto il folto pubblico nel pomeriggio di domenica. Grandi complimenti per la bontà e qualità dell’offerta culinaria con il Re cascione, soprattutto fritto, i gustosi primi, i fiori e le erbe fritte. I numeri ci hanno premiato, dichiara il sindaco Stefano Zanchini, sia per il pubblico più numeroso dello scorso anno, sia per “numero” di cascioni venduti. Un successo che è frutto di un grande lavoro di squadra perché nulla nasce per caso e può realizzarsi solo se, come in un buon cascione si miscelano al meglio tutti gli ingredienti. E allora grazie ai miei collaboratori in comune, alla Pro Loco di Novafeltria, alle donne dell’Acli, alla Consulta dei giovani, ai tanti volontari, ai commercianti che hanno creduto e partecipato, agli amici sponsor che ci hanno sostenuto, alla Fondazione Valmarecchia, ma ovviamente a tutti coloro che hanno deciso di condividere con noi questi due giorni di festa all’insegna del buon cibo, frutto delle nostre tradizioni e del nostro territorio.





Foto Paola Dore