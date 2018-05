Stragi del sabato sera, controlli contro la guida in stato di ebbrezza: in tre nei guai

Cronaca

Rimini

| 14:57 - 21 Maggio 2018

Nell’ambito delle attività svolte a contrasto delle “Stragi del Sabato Sera”, la Polizia Stradale di Rimini ha intensificato i controlli, allo scopo di contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione per abuso di alcol o stupefacenti. I servizi straordinari hanno avuto inizio già nel corso dell’ultimo fine settimana: in particolare, nella notte tra sabato e domenica, sono stati svolti accertamenti su 75 conducenti di auto e motoveicoli: tre si sono messi alla guida in stato di ebbrezza, uno di loro è risultato neo patentato; altri tre quelli che sono risultati positivi agli accertamenti, svolti con il precursore, finalizzati all'individuazione degli stati di guida sotto l’effetto di sostenze stupefacenti. I tre conducenti sono stati quindi sottoposti ai previsti esami clinici, dei quali si attende l’esito.