Morto ex portiere del Rimini, aveva 78 anni. Aveva giocato anche nell'Inter e Cesena

Attualità

Rimini

| 14:40 - 21 Maggio 2018

E' scomparso all'età di 78 anni l'ex portiere di calcio Antonio Annibale, nato a Milano. Nella stagione 1972-73 chiuse la carriera da professionista, all'età di 33 anni, vestendo la maglia del Rimini in serie C. In precedenza era stato il portiere del Cesena per sette stagioni, intervallate da due campionati disputati con Lecco e Pisa. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, fu il portiere della celebre sfida persa 9-1 dai neroazzurri contro la Juventus: in quell'occasione Annibale, come altri ragazzi della squadra giovanile, fu impiegato al posto dei titolari della prima squadra. Una scelta del presidente Angelo Moratti contro la decisione della Caf di far ripetere Juventus-Inter, partita sospesa con la vittoria a tavolino dei neroazzurri per 2-0, verdetto ribaltato dalla Caf.