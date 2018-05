Rimini Park Rock, sul palco anche la band dei "Waterpark" con Sum41 e Zebrahead

Eventi

Rimini

| 13:50 - 21 Maggio 2018

Per la data del 31 agosto, assieme ai Sum 41 e agli Zebrahead LP, saranno sul palco del Rimini Park Rock anche i Waterparks. I Waterparks, band di Houston, hanno esordito nel 2015. Membri della band sono Awsten, Otto Wood alla batteria, e Geoff Wigington alla chitarra i quali esordiscono con il loro stile unico mix di rock e pop. La loro prima hit ha registrato oltre quattro milioni di visualizzazioni su Spotify. Dal loro esordio hanno partecipato a diversi concerti come band spalla di artisti del calibro di All Time Low, Good Charlotte, Sleeping With Sirens e State Champs. Dopo aver registrato il loro secondo album Entertainment uscito il 26 gennaio 2018 i Waterparks sono saliti nuovamente sul palco per presentare le nuove tracce, scritte, come dice il leader della band, con onestà e apertura verso gli altri, così che tutti possano sentirsi partecipi dei temi da loro proposti.

Biglietti disponibili da giovedì 15/03 tramite #MyLiveNation e dal 16/03 su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.





Posto unico € 32,00 + diritti di prevendita

Prezzo alla cassa € 36,00

(Ingresso gratuito sotto i 12 anni)

Un evento LP Rock Events, Hellfire e Live Nation Italia.