Con tanti eventi sportivi inizia la 'volata' di Rimini verso il weekend del 2 giugno

Eventi

Rimini

| 13:36 - 21 Maggio 2018

Rimini entra nelle due settimane tra le più intense e affollate dell’anno turistico, con proposte e flussi di visitatori degni del ferragosto. Da Rimini Wellness (31 maggio - 3 giugno) alla Biennale del disegno e Caravaggio Experience, ai concerti e rassegne cinematografiche Rimini, fino ai congressi come quello tradizionale di Scivac con i suoi 3mila partecipanti: comincia la lunga volata verso il weekend del 2 giugno.





Un fermento che sta attirando anche le telecamere di alcuni importanti programmi televisivi, come Linea Blu di Rai Uno, Linea Verde di Rai Uno e Mi manda Rai Tre che saranno tutte a Rimini nei prossimi giorni per girare una puntata dei loro rispettivi programmi dedicata a Rimini e al suo cambiamento, fra cultura e opportunità di vacanze.





“Veniamo da un periodo già molto ricco di manifestazioni di alta qualità - commenta il sindaco Andrea Gnassi - ma quello che ci aspetta a cavallo tra maggio e giugno è qualcosa di diverso e di molto più grande e Rimini si presenta pronta all’accoglienza con la sua offerta piena. Io credo che se il meteo ci assiste, il weekend del 2 giugno, con gli eventi in concomitanza e la capacità di attrazione del sistema Rimini nel suo complesso fra centro storico riqualificato, servizi turistici e parchi tematici, possano dare risultati anche superiori a quelli che abbiamo registrato da un paio d’anni a questa parte”.





Grande spazio, in attesa proprio di Rimini Wellness, agli eventi di carattere sportivo. Di seguito l'elenco degli eventi sportivi in programma a Rimini fino al 27 maggio 2018.





da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018

Rimini, via Ortigara,80 San Giuliano mare

Campionato Italiano Meteor 2018

il Circolo Velico Riminese organizza il Campionato Italiano Meteor, che porterà a Rimini imbarcazioni con i loro equipaggi provenienti da tutta Italia. Si celebrano i cinquant'anni dalla nascita del Meteor, imbarcazione monotipo nata a Rimini, in coincidenza con il 45° titolo di Campione Italiano, con il patrocinio del Comune di Rimini.

Orario: dalle ore 9.00 del 19 maggio per iscrizioni, orari dettagliati in programma. circolorimini.altervista.org





venerdì 25 maggio 2018

Largo Bordoni, incrocio con via Nicolò (INA Casa) – Rimini

Wellness Week: Camminata notturna, con 'La Pedivella'

In occasione della Wellness Week, la Pedivella propone una camminata notturna sulla pista ciclo-pedonale del fiume Marecchia, di 8 o 10 km, fino al Tiro a Volo. Percorso interamente pianeggiante, fuori dal traffico veicolare, immersi in ambiente incontaminato, tipico del corso del fiume. Consigliato abbigliamento e calzature sportive.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: gratuito Info: 320 7433000 www.lapedivella.com





sabato 26 maggio 2018

rotonda del Grand Hotel (Bagno n. 9) - Rimini Marina Centro

Wellness week: Nordic walking o camminata notturna in spiaggia, organizzata da 'La Pedivella'

In occasione della Wellness Week, la Pedivella propone una serata di nordic walking o camminata notturna sulla battigia, per ammirare lo skyline notturno di Rimini e della costa.

Ristoro a metà percorso e gustosa festa finale a sorpresa.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: 3 € Info: 320 7433000 www.lapedivella.com





da venerdì 25 a domenica 27 maggio 2018

Rimini, Stadio Romeo Neri

7° Memorial Vincenzo Bellavista. Torneo internazionale di calcio giovanile 'Città di Rimini'

Torna per il 7° anno, il torneo Internazionale titolato alla memoria del Presidente Vincenzo Bellavista, condottiero della Rimini Calcio fino alla Serie B, al quale è stata intitolata l’attuale Scuola Calcio. In campo 72 squadre dei migliori settori giovanili di calcio italiani e non, disputeranno le partite di calcio.

Info: 3296207103 info e prenotazioni www.accademiariminicalciovb.it





da venerdì 25 a domenica 27 maggio 2018

Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

Ritmica Oltremare 2018. Finale Nazionale

La manifestazione ‘Ritmica Oltremare’ oltre ad essere la finale nazionale dei campionati regionali è un appuntamento che si sta attestando tra i più importanti della ritmica italiana per la sua formula unica e innovativa.

É un'opportunità per scoprire questa disciplina artistica dello sport.

Orario: venerdì 25 maggio dalle ore 14:00 alle 20:00; sabato 26 e domenica 27 maggio dalle ore 08:00 alle 20:00 www.sporteuropa.eu





sabato 26 e domenica 27 maggio 2018

Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Grand Prix Riviera di Rimini. La rotonda dei Campioni

Gara di minimoto per giovani campioni, dagli 8 anni in su, sullo storico percorso in cui si sfidarono Renzo Pasolini e Giacomo Agostini. Sabato pomeriggio le prove, domenica le gare. Possibilità di provare la pista per i giovani dai 6 ai 14 anni possessori di minimoto. www.motoclubpasolini.it





domenica 27 maggio 2018

Ritrovo alla Darsena di Rimini, via Ortigara 80 - Rimini San Giuliano Mare

3^ Green Race della Valmarecchia. Ecology Day Run - Family Trail km 16 – 6

La Green Race della Valmarecchia si correrà nell'Ecology Day su un percorso di 16 - 6 - 3 chilometri. Un tracciato che si snoda in mezzo alla natura sui sentieri e sulle ciclabili del fiume Marecchia con passaggi suggestivi vicino a monumenti storici dell'antica Roma.

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati Endas e di Enti riconosciuti dal CONI.

Orario: ritrovo alle 8; partenza alle 9.30 Green Race Agonistica

Info: 328-4659162 www.goldenclubrimini.it/green-race