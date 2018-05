Conclusi lavori di sistemazione alla copertura del cimitero di Rimini

Attualità

Rimini

21 Maggio 2018

Tornano a risplendere i colombari di levante e ponente del cimitero civico monumentale di Rimini. Con le opere terminate nella scorsa settimana si è infatti concluso il rifacimento della copertura in alcune porzioni dei colombari del settore levante.

Oltre al ripristino delle facciate e dei cornicioni dei colombari di levante, e in parte di quelli di ponente, nel corso dell’intervento si è intervenuti nel rifacimento del soffitto a volta delle cappelle d’angolo. Restaurati inoltre i decori in pietra sui timpani delle facciate e le porte in ferro delle cappelle d’angolo, nonché adeguato l’impianto elettrico di servizio.

Particolare attenzione nel corso dei lavori agli aspetti di ripristino e restauro delle superfici e degli elementi decorativi trattandosi di beni ricadente sotto la tutela della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Un intervento che si è concluso con la tinteggiatura dei colombari che ha ripreso i cromatismi tipici dell’edilizia cimiteriale capaci di evidenziare i rilievi e i decori di facciata. Riproposti invece nell’interno delle cappelle, i colori emersi dalle indagini stratigrafiche, quelli caratterizzati dal cosiddetto color “celestrino”.