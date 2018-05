Allo stadio di Rimini oltre 600 studenti protagonisti della Festa dello Sport

Sport

Rimini

| 13:25 - 21 Maggio 2018

Sono stati più di 600, questa mattina, gli studenti tra i 12 e 13 anni che hanno partecipato alla “festa dello sport” allo stadio Romeo Neri di Rimini per il momento conclusivo dell'edizione 2017-2018 del progetto 'Scuola, Salute, Benessere', promosso da QUVI-Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Campus di Rimini - Università di Bologna, Comune di Rimini e Uni.Rimini S.p.A in collaborazione con Ufficio scolastico di Rimini, CONI Rimini, AUSL Romagna sede di Rimini, Lega Italiana Lotta Tumori (LILT), Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese (ASCOR) . Lo stadio è stato interamente dedicato alle attività dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e che si sono cimentatii nelle diverse attività sportive sperimentate: basket, baseball, pallavolo, ultimate frisbee, canoa, rugby, danza, atletica. Presente anche la delegazione riminese del CIP, il Comitato Italiano Paraolimpico.