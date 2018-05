FOTO: ecco i vincitori del Kiklos Sand Volley, sport e divertimento sulla spiaggia di Bellaria

Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:18 - 21 Maggio 2018

Si è concluso domenica un grande Kiklos Sand Volley 4x4 – 2x2 m/f. Lo storico torneo Kiklos è stato, come sempre, un appuntamento emozionante sotto tanti punti di vista: il fronte sportivo che non delude mai e il fronte più ludico che ogni anno è sempre più travolgente. Alla sua 25° edizione le aspettative sono state ampiamente rispettate. Come da tradizione, a maggio scendono in campo pallavolisti professionisti, amatori appassionati e beachers talentuosi: un mix perfetto, sportivamente parlando, che ha radunato 1.200 partecipanti e oltre 340 squadre da tutta Italia.

Anche la principale novità del programma, come la cena del venerdì organizzata in collaborazione con Turismhotels direttamente in spiaggia al Beky Bay, si è rivelata un momento davvero coinvolgente.

Domenica pomeriggio si sono svolte le finalissime sul campo centrale davanti a un folto pubblico entusiasta.





I vincitori. Maschile: 4x4 Top “Amigos de la Fede” (FC/FE) – 4x4 Fun Verde “Cortesie per gli ospiti” (BO) – 4x4 Fun Scarpazon “Se vinciamo salda Graziano” (BG) – 2x2 Amore-Arienti (FC-LU). Femminile: 4x4 Top “Lebelù team!” (FC) – 4x4 Fun Verde “Petto o coscia” (TO) – 4x4 Fun Scarpazon “Pota che macedonia” (BG) – 2x2 Bertozzi-Rinaldini (RN).





Kiklos è già al lavoro per il prossimo evento, tra meno di dieci giorni è l’ora del 19° Kiklos Sand Volley 3x3 maschile/femminile – 4x4 mix – 2x2 mix nel weekend 31 maggio – 3 giugno. Le iscrizioni procedono a gonfie vele, si preannuncia l’ennesimo weekend record.