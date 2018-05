Torna a Novafeltria Parole d'autore, si parte con l'omaggio di Roberto Mercadini a 'L'Orlando Furioso'

Eventi

Novafeltria

| 12:58 - 21 Maggio 2018

“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori…” i versi immortali di Ariosto e l’intensa interpretazione Roberto Mercadini aprono la 2. edizione di “Parola d’autore! Percorsi letterari” il ciclo di incontri con l’autore organizzati dall’Assessorato alla Cultura insieme alla Biblioteca Comunale, che porterà nella nostra piazza alcuni dei migliori autori del panorama letterario italiano. Roberto Mercadini, poeta, narratore teatrale e monologhista e che ama definirsi “poeta parlante”, porta in scena alla sua maniera il mito dell’Orlando Furioso.





“L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un'orda di folletti e di fate – scrive Mercadini - E, allo stesso tempo, è un libro pieno di logica, di raziocinio, di sfavillante lucidità. È un libro torrenziale, labirintico, cangiante. E per certi versi, si potrebbe dire, impossibile da raccontare: ossia impossibile da intrappolare in una narrazione teatrale. Eppure la sfida mi attraeva in modo irresistibile. Valeva la pena tentare, secondo me. Valeva la pena rischiare di finire travolti dal torrente, dispersi nel labirinto, abbagliati dalle sue iridescenze. Giudicate voi il risultato”.





L’appuntamento è al Teatro Sociale di Novafeltria, alle ore 21.15 di mercoledì 23 maggio.

L’iniziativa è finanziata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 18/2000.

Conduce gli incontri: Emiliano Visconti

Info: Biblioteca comunale: tel. 0541 922256 e-mail: biblioteca@comune.novafeltria.rn.it