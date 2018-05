Coriano, 120 persone a fare trekking e un tour tra le cantine del territorio

Attualità

Coriano

21 Maggio 2018

Domenica 20 maggio si è svolto a Coriano l’evento della Wellness Week, settimana dedicata al benessere e all'attività fisica promossa dalla Wellness Valley.

Il Trekking delle 7 cantine organizzato da Pro Loco e Comune di Coriano e con la collaborazione di volontari, si snodava in un percorso a piedi su sentieri con soste: la prima alla Cantina Le Rocche Malatestiane con la visita della nuova barricaia e punto vendita, per proseguire con la visita presso la Comunità di San Patrignano del canile, delle scuderie e della scenografica cantina.

Il momento che suscita sempre grande emozione è il pranzo in comunità con tutti i 1600 ragazzi, arricchito dalla visione, piena di suggestioni, di alcuni filmati realizzati dagli ospiti della Comunità.

La Cantina Valle delle Lepri, con i suoi vini bio e una gustosa merenda, ha chiuso questa splendida domenica corianese, baciata da un sole quasi estivo.

Anna Pazzaglia (assessore al turismo): “Per motivi organizzativi le iscrizioni sono state chiuse a 120 partecipanti, dovendo purtroppo rimandare qualcuno ai prossimi appuntamenti, questo dimostra un interesse sempre vivo nelle iniziative che Coriano propone, alla scoperta del territorio e dei suoi tesori. Per i prossimi mesi l'Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco stanno già progettando altre proposte, dove movimento fisico, enogastronomia e natura saranno i protagonisti”.

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): ”Sin dall’inizio abbiamo creduto nella “Wellness Valley”, consapevoli che l’idea che avevamo per la promozione del territorio rientrasse pienamente nello spirito proposto dal connubio tra benessere e ben vivere i territori. Non solo quindi una possibilità di vivere bene la natura ma di far conoscere come il territorio possa offrire tanto a vantaggio di quello che può essere anche la crescita economica delle attività locali”.