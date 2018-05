Emozioni sul green del Riviera Golf, ecco i vincitori delle gare di domenica 20 maggio

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:21 - 21 Maggio 2018

Una domenica all’insegna del gioco e del golf quella che oltre 90 golfisti hanno trascorso sul green del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, dove il 20 maggio si è disputata la “Summer Cup All Inclusive Golf Today by Herman Miller & Della Chiara”, gara 18 buche stableford 3 categorie, Semifinale Nazionale diretta per i vincitori di categoria Netto, il 1° Lordo e il vincitore del Nearest To The Pin.

Primo Lordo con 33 punti per un golfista del Riviera Golf, il riccionese Lele Danzi (foto), mentre conquista il Primo Netto con lo score di 39 punti un altro giocatore del campo marignanese, il pesarese Guido Giunta, seguito dal golfista di Riccione Federico Pietanesi del Riviera Golf (37 punti).

In seconda categoria si distinguono con il medesimo score di 37 punti il sammarinese Giacomo Mancini (Asset Golf San Marino), e – con gioco leggermente meno brillante – il pesarese Andrea Corsini, giocatore del Riviera, che ottiene anche il titolo di Nearest To The Pin con una palla a 2.15 metri.

La terza categoria vede sul gradino più alto il sammarinese Stefano Pagliarani con 37 punti (Asset Golf San Marino), mentre ad un punto di distanza il veronese Giovanni Graci (Golf Club Verona) conquista il secondo netto.

Prima Ladies con 36 punti la cattolichina Orietta Barocci, golfista del Riviera Golf.

Medesimo score per un altro giocatore del campo marignanese, il riccionese Riccardo Pietanesi che conquista il Primo Seniores.