Riccione, sempre più attività "slot free", parte una settimana di eventi alternativi

| 11:44 - 21 Maggio 2018

“ E’ un’operazione capillare ma incessante quella che stiamo portando avanti pazientemente e con tenacia – afferma il vicesindaco e assessore ai servizi alla persona Laura Galli – per sostenere gli esercenti alla sensibilizzazione di progetti legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo. L’impegno del Comune è trasversale, dalla formazione, al contributo assegnato alle attività virtuose che mettono in pratica iniziative specifiche. Con la riapertura dei termini di un bando pubblico, con scadenza a fine 2017 e prorogato nel 2018, abbiamo avuti risposte positive da titolari di bar che mai avevano aderito. Un primo passo incoraggiante che ci spinge ad andare avanti nella promozione di azioni contro le varie forme di ludopatie”.

Sono cinque gli esercizi pubblici che, con la proroga del bando rivolto al progetto “Cambia Gioco” finalizzato a contrastare la ludopatia nell’ambito dell’iniziativa regionale Slot Free, hanno aderito e dato vita ad una prima settimana di iniziative in programma dal 21 al 26 maggio. Da Riccione Paese alla zona mare i bar aderenti hanno organizzato spazi di intrattenimento con un’offerta variegata aperta alla musica e alla cultura. In calendario iniziative inaugurali di ambienti dedicati all’ascolto di vinili con musica live, serate con la consultazione e attività di prestito gratuita di libri accompagnati da aperitivi e musica, fino all’apertura di spazi con giochi di società, riviste e libri messi a disposizione dei clienti. Ha aderito anche un panificio con l’ inaugurazione di uno spazio lettura di libri dedicati alla preparazione di dolci e pane, nonché la possibilità di partecipare ad un laboratorio di pasticceria per la elaborazione di dolci con successiva degustazione.

Queste attività, che hanno ricevuto un contributo di 800 euro ciascuna, come previsto dal progetto regionale, hanno già aderito in passato al marchio Slot FreeER o hanno recentemente disinstallato apparecchi del tipo slot machine o videolottery per promuovere e ricavare al loro interno spazi ad hoc.

Dopo la settimana dedicata, gli spazi rivolti ad iniziative Slot Free negli esercizi pubblici aderenti al marchio, rimarranno attivi per consentire alla clientela di usufruire in maniera consapevole e preventiva dei propri servizi.