Cronaca

Rimini

| 11:27 - 21 Maggio 2018

Grave incidente stradale lunedì mattina a Santa Giustina di Rimini. Un 60enne in sella alla sua bici si è scontrato con un'auto. E' successo verso le 10.30 sulla via Emilia all'altezza dello svincolo per la fiera. L'uomo è stato portato in ospedale a Cesena da personale del 118 intervenuto con un'ambulanza ed un'automedica. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale.