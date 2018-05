Anniversario della morte del presidente Bellavista, portò il Rimini Calcio nel punto più alto

Attualità

Rimini

21 Maggio 2018

Il 21 maggio di 11 anni fa moriva il presidente del Rimini Calcio Vincenzo Bellavista. Il Club Tre Moschettieri di Rimini lo ricorda su Facebook "Oggi 21 maggio 2018 il Club Tre Moschettieri nel 11° anniversario dalla scomparsa, ricorda il carisma, la passione e le capacità manageriali di Vincenzo Bellavista. Indelebile, come fosse ieri".

Bellavista divenne presidente biancorosso nel 1994 quando la squadra si trovava in C2. Da lì il percorso è proseguito in crescendo fino a raggiungere, nella stagione 2005/2006, la serie B affrontando anche la Juventus retrocessa per vicende legate a calciopoli.

I biancorossi nel periodo della presidenza di Bellavista, hanno raggiunto importanti traguardi in classifica.