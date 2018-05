Anche la campionessa Barbara Peti ha scelto il Gruppo Pesisti Riminese

Sport

Rimini

| 08:40 - 21 Maggio 2018

Barbara Peti, atleta di Ostia più volta vincitrice in competizioni internazionali di Powerlifting, ha scelto il Gruppo Pesisti Riminese ASD per preparare il suo Europeo Equipped Master. Sono almeno 8 settimane che, per la panca piana, mi alleno sotto la supervisione tecnica di Giacomo Cipriani, Responsabile Tecnico del Gruppo. Purtroppo la distanza non aiuta, continua la Peti, così ho preso il treno per una full immersion. Mobilità, deloading, panca a terra, panca raw ed equipped, poi ancora mobilità, in poche parole, ore ed ore di allenamento in 2 giorni. Sono molto soddisfatta di potermi allenare in una delle rare palestre a misura di agonista in Italia, qui la massima attenzione e professionalità sono messe a disposizione degli associati. Sembrava un sogno vedere che tutti partecipano con rispetto ed entusiasmo agli allenamenti delle squadre, dai pesisti ai powerlifter, dalla Rimini Calcio agli altri atleti in giro per il Gruppo, in questo ambiente ci si sente a casa, anche se come me, si sono fatti tanti km per arrivare.