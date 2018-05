Dopo la serata in discoteca rubano i bomboloni, arrestati quattro ventenni di Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 07:19 - 21 Maggio 2018

Seguono il fattorino che consegna i bomboloni al mattino presto, rubano un vassoio e scappano. Quattro ragazzi di Cattolica sono stati arrestati dai Carabinieri della locale tenenza. Come riportano il Corriere Romagna ed il Resto del Carlino, è successo all'alba di domenica. I quattro, usciti da una discoteca, in preda ad una gran fame, hanno notato l'addetto alla consegna delle paste mentre faceva il suo lavoro portando i vassoi in pasticcerie e bar del lungomare. Dopo una consegna i quattro hanno rubato il dolce e sono scappati. Il fattorino, vista la scena, ha avvisato i Carabinieri. Bloccati dai militari i quattro sono stati arrestati e devono rispondere di furto aggravato in concorso. Si trovano ai domiciliari e hanno già detto di essere pentiti per la bravata. Verranno processati per direttissima nella giornata di lunedì.