Baseball, i Pirati si aggiudicano anche gara2 contro il Città di Nettuno (6-2)

Sport

Rimini

| 01:57 - 21 Maggio 2018

Il Rimini Baseball (nella foto Bassani Ustariz) si aggiudica anche gara2 conto il Città di Nettuno per 6-2 completando così un’importante doppietta che consente al team riminese di mantenere il primo posto in classifica in coabitazione dell’UnipolSai Bologna (9v 1p).

Nelle prime quattro riprese regna il totale equilibrio grazie ai due partenti dominicani Frias e Duran che controllano senza particolari problemi i rispettivi attacchi. La svolta decisiva arriva al quinto inning dove i Pirati producono 4 segnature. Dopo il k di Cit, Zappone e Noguera toccano due singoli in fila, poi la base ball guadagnata da Garbella riempie tutte le basi. La volata di sacrificio di Romero (0-1) e le due valide di Angulo (0-2) e Ustariz (0-3) producono i primi tre punti romagnoli.

Sale in pedana il manager nettunese Trinci che decide di inserire Scotti al posto del partente Frias (91 lanci). Il neo entrato pecca nel controllo commettendo un lancio pazzo che permette ad Angulo di arrivare a punto (0-4).

Nella ripresa seguente i Pirati piazzano l’allungo definitivo, dopo lo strike-out di Cit, Zappone si guadagna la base ball, mentre il solito Noguera batte un singolo sul seconda base Sellaroli che effettua una gran presa in tuffo, ma sbaglia successivamente l’assistenza in seconda agevolando così l’avanzamento a punto del corridore riminese (0-5). Dopo un lancio pazzo Noguera giunge in terza, poi la rimbalzante in diamante di Garbella porta a casa base il compagno (0-6). Da qui in avanti i Pirati gestiscono il margine di vantaggio senza particolari affanni.

Al settimo inning sulla collinetta neroarancio è salito Marquez al posto dello starter Duran autore della migliore prestazione stagionale che gli varrà la sua prima vittoria personale. Marquez incassa il primo punto dei padroni di casa alla settima ripresa grazie alla valida di Mercuri (1-6). All’ottavo gli uomini di Trinci hanno una reazione d’orgoglio, Giordani tocca un singolo, poi dopo l’out di Rodriguez, il gran doppio di Colagrossi porta il compagno sul cuscino di terza. La hit al centro di Montiel produce la seconda segnatura nettunese della serata (2-6).

Nel finale i due rilievi Ciarla per il Città di Nettuno e Morellini per i Pirati concludono in bello stile la gara dimostrando un gran controllo nei lanci.

Finisce 6-2 per Rimini che di forza e di autorità s’impone in trasferta al Borghese mantenendo così la vetta della classifica insieme a Bologna che a sua volta ha vinto due partite contro il ParmaClima. Da segnalare in casa neroarancio il primo turno in battuta stagionale per Bassani che ha realizzato un singolo. Lo staff tecnico dei Pirati ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione del roster.

Il prossimo impegno per gli uomini di Ceccaroli sarà il derby contro San Marino che ha sconfitto due volte a domicilio il Nettuno City. Venerdì 25 Maggio (playball ore 19) andrò in scena gara1 sul diamante di Serravalle, mentre la sera seguente la sfida si sposterà allo Stadio dei Pirati per gara2 (Sabato 26 playball ore 20.30).



Rimini Baseball 6

Città di Nettuno 2



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (3/5), Garbella ed (0/2), Romero es (0/3) (Di Fabio 3b 0/1), Angulo int (2/5), Ustariz 1b (2/5), Celli ec (1/3), Batista 3b/es (0/5), Cit r (1/5), Zappone dh (1/1) (Bassani dh 1/1).

A. Sellaroli 2b (0/5), Ambrosino ec (1/3) (Giordani ec 1/2), Rodriguez 3b (1/4), Aguilera dh (1/3) (Colagrossi dh 1/1), Montiel es (1/4), Sparagna ed (0/4), Imperiali 1b (1/4), Trinci r (0/1) (Restante ph 0/1), Mercuri int (2/4).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 000 042 000 = 6 bv 11 e 0

Città di Nettuno 000 000 110 = 2 bv 9 e 1

PRESTAZIONE LANCIATORI

Logan Duran (W) rl 6.0 bvc 3 bb 1 so 7 pgl 0

Marquez rl 2.0 bvc 5 bb 1 so 1 pgl 2

Morellini rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 0



Frias (L) rl 4.2 bvc 7 bb 3 so 4 pgl 4

Scotti rl 2.1 bvc 4 bb 2 so 3 pgl 1

Ciarla rl 2.0 bvc 3 bb 1 so 1 pgl 0

NOTE Doppio di Colagrossi. Errore: A. Sellaroli.