Ciclismo, sabotaggio con chiodi alla Gran Fondo Nove Colli. Tanti vip e campioni tra i 12mila iscritti

Sport

Cesenatico

| 19:35 - 20 Maggio 2018

Grande successo per l'edizione 2018 della Gran Fondo Nove Colli di ciclismo, con al via 12.000 atleti, tra cui il re degli sprint Mario Cipollini (anche se soltanto come ospite alla partenza), insieme a molti grandi campioni del pedale tra cui, per citarne solo alcuni, lo scalatore spagnolo vincitore di due Giri di Lombardia, Joaquim Rodriguez; il vincitore di due Giri d’Italia Ivan Basso, il vincitore di una Liegi-Bastogne-Liegi e vicecampione del mondo a Lugano 1996, Mauro Gianetti; e poi il signore degli anelli Yuri Chechi, gli ori olimpici Antonio Rossi e Cristian Zorzi.

La manifestazione, partita dal porto di Cesenatico a arrivo sul lungomare Carducci, con un passaggio anche nei suggestivi scenari dell'Alta Valmarecchia, è stata portata a termine regolarmente, nonostante un tentativo di sabotaggio, nella prima parte di gara, a causa della presenza sul percorso di chiodi. L'improvviso ostacolo ha causato la foratura di un centinaio di bici e la caduta di alcuni ciclisti. La prova nella 200 chilometri è stata vinta da Federico Pozzetto classe 1990 con un passato da agonista, mentre tra le donne la prima è Simona Parente. Parla spagnolo il percorso breve: il vincitore è infatti l'iberico Oliver Aviles, ex campione del mondo Mtb a Livigno 2006. Tra le donne nella 130km ha esultato Barbara Lancioni,