VIDEO: Strarimini, in migliaia all'insegna di sport e stare insieme. Sul traguardo trionfa Del Priore, Boccalini si impone nella rosa

Eventi

Rimini

| 13:37 - 20 Maggio 2018

Con il tempo di 1h12’08’’ Giuseppe Del Priore, della Dinamo Sport, ha vinto la la Strarimini 2018, la tradizionale maratona competitiva di 21 chilometri organizzata dall’Asd Celle Pecore Nere, in collaborazione con la sezione di atletica e podismo Uisp. Alle sue spalle Devis Borghini, portacolori della Miramare Runner, con il tempo di 1h12’58’’ mentre sul terzo gradino del podio è salito Giacomo Pensalfini, dell’Atletica 75 Cattolica, che ha chiuso in 1h14’01’’. Prima tra le donne Beatrice Boccalini, del Gruppo sportivo Gabbi, che ha trionfato in 1h24’46’’, davanti alla compagna di scuderia Ana Nanu che ha completato il percorso in 1h26’09’’. Terza Lara Orlandi della Podistica Sammaurese, con il tempo di 1h31’57’’. La Strarimini, giunta quest’anno alla sua 35a edizione, è stata come di consueto una giornata di festa e di voglia di stare insieme divertendosi. Oltre 5.500 i partecipanti complessivi, di questi 800 hanno preso parte alla mezza maratona competitiva di 21 km. Tanti coloro che hanno scelto la camminata non competitiva di 10,5 km o la turistica di 5 km. Tante, tantissime, le famiglie presenti assieme ai più piccoli – ben 2600 gli alunni delle scuole riminesi presenti - che con il loro contagioso entusiasmo hanno colorato e rallegrato le vie della città.