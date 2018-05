Gessica Notaro terza a 'Ballando con le stelle', sconfitta in semifinale dal vincitore Cesare Bocci

Attualità

Rimini

| 12:45 - 20 Maggio 2018

Terzo posto per Gessica Notaro nel talent di Rai Uno dedicato alla danza, "Ballando con le stelle". La showgirl riminese, affiancata dal ballerino Stefano Oradei, è stata sconfitta in semifinale dalla coppia vincitrice, formata dall'attore Cesare Bocci e da Alessandra Tripoli. Bocci in finale ha avuto la meglio, con il 67% dei voti, sul rivale Francisco Porcella, surfista accompagnato dalla ballerina Anastasia Kuzmina. L'altra coppia semifinalista, terza a pari merito con Notaro-Oradei, è quella formata dal modello Giaro Giarratana e dalla ballerina Lucrezia Lando.