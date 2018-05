Savignanese Calcio, festa in piazza per la promozione. Atteso il rinnovo dell'allenatore Farneti

Sport

Savignano sul rubicone

| 12:35 - 20 Maggio 2018

Sabato 19 maggio l'Asd Savignanese ha festeggiato la storica promozione in Serie D con tifosi e cittadini, con una festa organizzata all'Arena Gregorini. A fare gli onori di casa il Sindaco di Savignano Filippo Giovannini e il Vicesindaco Nicola Della Pasqua, mentre la serata, animata dalla musica di dj Pigi di Radio Bruno, è stata condotta dal giornalista Giuseppe Del Bianco. Per la Savignanese è la prima promozione nella massima serie del calcio dilettantistico, arrivata alla quindicesima stagione di Oscar Farneti sulla panchina, la tredicesima consecutiva. "Con il mister sulla parola siamo a posto, ora dobbiamo finalizzare il tutto", spiega il presidente Marco Marconi. Relativamente al nuovo campionato, Marconi spiega che si tratta "di un'avventura per noi totalmente sconosciuta, speriamo di essere all'altezza". Ascolta l'intervista al n.1 della Savignanese.