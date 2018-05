Moto 3, a Le Mans Migno sul podio (secondo). Quinto Antonelli, caduti nel finale Bastianini e Bezzecchi

Sport

Rimini

| 12:10 - 20 Maggio 2018



Gara del mondiale di Moto 3 a Le Mans a due facce per i piloti riminesi. Ottimo secondo posto per Andrea Migno alle spalle di Arenas. Al penultimo giro è caduto Bastianini, protagonista di una splendida gara e in quel momento in lotta per il podio, all’ultima curva Bezzecchi (proprio a Le Mans nel 2017 chiuse al quindicesimo posto conquistando così il suo primo punto nel Motomondiale) e Martin che si stavano giocando il primo posto in un duello entusiasmante. Vittoria a Di Giannantonio poi penalizzato di tre secondi per un taglio in curva. Successo insperato quindi per Arenas. Alle sue spalle un ottimo Migno. Quinto il cattolichino Antonelli. Caduto anche Bulega.