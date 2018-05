Reunion di classe, la 5° E dell'Einaudi di Rimini si ritrova dopo 32 anni dal diploma

Attualità

Rimini

| 11:33 - 20 Maggio 2018

All'appello hanno risposto in tanti, con l'entusiasmo di oltre trentadue anni orsono, quando nel lontano 1986 hanno concluso il percorso di studi sui banchi della stessa classe, la mitica 5°E dell'Istituto Einaudi di Rimini. Si sono ritrovati in trenta venerdì 18 maggio presso il Ristorante Battigia 46 di Rimini, il clima marino a rinfrescare i ricordi se mai ce ne fosse stato bisogno. Le risate sono quelle di allora quando si alleggerivano le lezioni con qualche battuta. Tanti 60 sono usciti da quella classe quando il massimo era 60 sessantesimi, e anche chi non ha terminato gli studi o è uscito con voti più bassi si è comunque realizzato nella vita. I racconti scorrono veloci, storie di trent'anni vissuti ognuno per la propria strada, chi ha messo su famiglia, chi si divide tra lavoro e figli, chi è divenuto imprenditore. Molte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti. Tutti uniti dalla complicità e l'allegria di allora. Ma anche dall'impegno. C'è un compagno che non è potuto venire? Faremo di tutto per far sì che partecipi. C'è una storia da ascoltare? Tutti solidali e attenti. Proprio come allora.

Silvia Ambrosini