Atletica, brilla all' Hayward Field la stella bellariese Emanuela Casadei: vince i campionati dell'Oregon nel giavellotto

11:35 - 20 Maggio 2018

La bellariese Emanuele Casadei vince i camponati di giavellotto dello stato dell'Oregon, in America, nel tempio dell'atletica statunitense, l'Hayward Field. Con la misura di 44,32 metri la diciottenne bellariese si qualifica anche per i campionati statunitensi. Emanuela ha iniziato a gareggiare con l'Atletica Rimini Nord Santarcangelo dal 2012, mettendosi subito in evidenza nel vortex dove vince per due anni consecutivi i regionali, 57,01 la miglior misura. Ha anche un bel personale nel peso kg. 3 11,58, nel lungo 4,72, nel martello 29,33 metri e ha ottenuto 3104 punti nell'eptathlon 2016. Emanuela è negli Stati Uniti da quasi undici mesi per motivi di studio e dovrebbe rientrare in Italia verso metà giugno.

Grande soddisfazione per l'Atletica Rimini Nord Santarcangelo e per Max Salvi suo scopritore, ma soprattutto per Alessandro Grassi suo attuale allenatore. E' la prima volta che un'atleta del team vince fuori dai nostri confini in una manifestazione di livello internazionale.