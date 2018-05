"Badia erbe e magia", tanti partecipanti all'evento alla scoperta dello "stregone" Nicola Gambetti

Attualità

| 11:22 - 20 Maggio 2018

"Badia erbe e magia le guarigioni miracolose di Nicola Gambetti" si sta svolgendo con grande partecipazione nella cittadina al confine tra Romagna e Toscana.

In tanto stanno partecipando alle iniziative per ricordare Nicola Gambetti taumaturgo, alchimista, medico, veterinario, pranoterapeuta, chimico e stregone vissuto in zona nel 19° secolo.

Nella giornata di domenica sono previste diverse camminate. I partecipanti saranno immersi nei prati verdi alla ricerca di erbe spontanee dai mille usi. A Pianello è stata fatta la conoscenza di una cucciola di cinghiale, salvata da una aggressione di alcuni cani e ora "adottata" da una mamma umana, in attesa che possa tornare libera tra i boschi.