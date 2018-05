Basket C Silver, Dulca ko in casa nella prima sfida playoff (62-75) col Rebasket. Mercoledì gara2

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:08 - 20 Maggio 2018



Nella prima gara dei playoff di serie C Silver, la Dulca Sangtarcangelo è stata battuta in casa dal Rebasket per 75-62.

I ragazzi di Coach Bernardi partono bene con Raffaelli e Picio Bianchi che da fuori ingranano marcia e canestri, chiudendo avanti il secondo quarto 38-37

Nella ripresa tantissimi fischi arbitrali penalizzano i gialloblù che si vedono costretti a giocare una partita sempre punto a punto condizionati dai falli e dalla poca brillantezza in attacco (4 falli tecnici fischiati a fine partita). Nell’ultimo periodo, a 4 minuti dalla fine, viene espulso per somma di tecnici coach Bernardi e l’azione dopo il quinto fallo a c 5º fallo a capitan Saponi.

Gli Angels con le ultime forze provano a raddrizzare la partita, ma Rebasket è lucida e vince il duello fisico. Non entrano neanche i tiri da tre punti della disperazione di Pesaresi e compagni, segnale proprio di una serata storta sotto tutti i punti di vista.

Mercoledì (ore 21) gara di ritorno.



TABELLINI

DULCA SANTARCANGELO: Fornaciari 2, Bianchi 10, Cunico 8, Fusco 8, Giuliani ne, Dini 4, Raffaelli 11, Pesaresi 8, Ramilli, Saponi 14. All. Bernardi

REBASKET: Violi ne, Tognato 6, Nunziato ne, Castagnaro 5, Defant 18, Ferrari 4, Dallasta, Battaglia 11, Amadio 15, Simonazzi, Tondelli ne, Lusetti 13. All. Casoli