Volley femminile, finisce l'avventura play off per le ragazze dopo un ottimo campionato

| 08:01 - 20 Maggio 2018

Finisce al primo turno l’avventura play-off della Banca di San Marino. Dopo la sconfitta interna per 1 a 3 di mercoledì scorso, sabato 19 le titane non riescono nell’impresa di sconfiggere in trasferta una Rubierese che, nell’arco dei due incontri, dimostra di meritare l’avventura promozione. “Abbiamo beccato la classica ‘partita-no’, nella quale non ti riesce niente di quanto preparato in settimana – commenta a fine match coach Luca Nanni (nella foto). – Una prestazione figlia anche del grande sforzo fisico e psicologico di mercoledì scorso. Le nostre avversarie, per contro, ci hanno preso bene le misure a muro e in difesa e hanno, alla fine, meritato di passare il turno”.

Nanni fa anche un bilancio del campionato: “Abbiamo giocato un bellissimo torneo: abbiamo centrato i play-off per il secondo anno consecutivo e questo non era affatto scontato. Era l’obiettivo massimo di questa stagione. Per un certo periodo del campionato siamo pure stati capoclassifica e abbiamo partecipato alle finali di Coppa Emilia. Per tutti questi risultati intendo ringraziare le ragazze, davvero volenterose e disponibili, e la società. In definitiva, credo che abbiamo giocato una stagione molto positiva”.

TABELLINO BANCA DI SAN MARINO: Sara Pasolini 4, Benvenuti 2, Bacciocchi 10, Tomassucci 7, Fiorucci 5, Parenti 9, Ridolfi (L1), Jelenkovic 1, Pasini 1, Alice Pasolini (L2), Para 2, Piscaglia 2. All. Luca Nanni.

Questi i risultati di gara 2 degli altri quarti di finale (in blu le squadre qualificate alle semifinali). Villa D’Oro Modena - Centro Volley Reggiano 1 a 3; Gut Chemical Bellaria - San Giorgio Piacenza – 3 a 1 (3 a 2 al golden set); Sanamed Modena - Rubicone In Volley 3 a 0.