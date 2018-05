Cronaca

Rimini

| 07:06 - 20 Maggio 2018

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, attorno all'una, in via Tripoli a Rimini. Protagonisti dello scontro, un' auto e uno scooter guidato da un ragazzo di 19 anni.

Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, rimasto gravemente ferito. I mezzi del 118 l'hanno trasportato in codice rosso all’ospedale 'Bufalini' di Cesena. Nonostante la serietà dei traumi, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Foto di repertorio.