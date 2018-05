Baseball, in gara2 la T&A liquida il Nettuno City per 5-1

Sport

20 Maggio 2018



Sono i fuoricampo di Reginato e Lupo al 7° inning a spezzare l’equilibrio di una partita fin lì dominata dai lanciatori. La T&A risolve tutto tra settima e ottava ripresa, prima con 3 punti e poi con 2, finendo col vincere per 5-1 col Nettuno City una gara che nei primi due terzi era rimasta senza punti a tabellone. Il vincente è Cherubini, perdente Taschini. Doppietta per la T&A dopo l’1-0 del pomeriggio.

San Marino potrebbe già segnare al 1°, ma in situazione di basi piene (due valide e una base ball) la rimbalzante di Reginato finisce in doppio gioco e chiude la ripresa.

Jimenez, partente di gara2, al di là di qualche base ball è una macchina da strike out, con l’attacco avversario che non riesce a toccare in maniera efficace i suoi lanci. Poche, in ogni caso, le occasioni per segnare da entrambe le parti. Almeno fino al già citato 7° inning. Su Taschini, salito già al 4° per Garcia, si scatenano in due lampi i battitori sammarinesi. Prima Reginato col solo homer e poi Lupo col fuoricampo da due punti (in base c’era Martin dopo quattro ball), fatto sta che dopo lo 0-0 durato per quasi due ore ecco il 3-0 San Marino dopo i primi tre uomini della ripresa.

All’8°, su Cherubini, il Nettuno City segna un punto ma la T&A tira un sospiro di sollievo perché la situazione si stava rivelando estremamente delicata. Con uomini agli angoli e zero out, infatti, è una battuta in doppio gioco di Acevedo a far entrare l’1-3. Poco male, perché sarà l’unico punto nettunese della partita e dell’intera giornata. Nella parte bassa dell’ottavo la T&A allunga in maniera definitiva: singoli di Epifano e Bermudez, lancio pazzo per gli avanzamenti, base intenzionale a Martin, 4-1 sulla rimbalzante di Lupo e 5-1 sulla volata di Morreale.

Basta e avanza, anche perché al 9° Perez viene toccato solo da Vasquez per un doppio estemporaneo (rimbalzo fasullo in diamante). Giannetti, Buffa e Fontana non fanno avanzare il compagno, la T&A vince 5-1 e completa la doppietta ai danni del Nettuno City.





T&A SAN MARINO – NETTUNO CITY 5-1

NETTUNO CITY: Acevedo ec (0/4), Castillo 3b (0/4), Vasquez ss (2/4), Giannetti ed/1b (0/3), Buffa dh/l (0/3), Gomez (Fontana 0/1) r (0/3), Davenport es (0/3), Orefice (Neri) 1b (2/3), Delgado 2b (0/1).

T&A SAN MARINO: Ferrini 2b (2/4), De Wolf ed (1/3), Epifano ss (1/4), Bermudez (Avagnina) dh (1/3), Reginato es (1/4), Martin r (0/1), Lupo es (1/4), Morreale 1b (1/3), Pulzetti 3b (0/4).

NETTUNO CITY: 000 000 010 = 1 bv 4 e 2

T&A SAN MARINO: 000 000 32X = 5 bv 8 e 0

LANCIATORI: Garcia (i) rl 3.2, bvc 3, bb 2 so 2, pgl 0; Taschini (L) rl 3 bvc 3, bb 2, so 3, pgl 3; Buffa (f) rl 1.1, bvc 2, bb 1, so 3, pgl 2; Jimenez (i) rl 6, bvc 2, bb 3, so 9, pgl 0; Cherubini (W) rl 1.2, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 1; Coveri (r) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Perez (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.