Santarcangelo Calcio, la rabbia di mister Zeman dopo il ko: "Espulsione scandalosa, siamo feriti"

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:29 - 19 Maggio 2018



Nel dopo partita di Vicenza-Santarcangelo, il tecnico del club gialloblu Karel Zeman non si scompone, ma le sue parole sono molti forti: “Noi siamo qui per sbaglio, ci eravamo salvati sul campo, invece siamo stati mandati ai playout dopo la fine del campionato e cinque giorni dopo che avevo dato il rompete le righe. Siamo stati costretti a richiamare i ragazzi quando chi doveva decidere da metà marzo ha aspettato invece la fine del campionato. Avremmo attaccato fino al 95’ contro il Ravenna per vincere, non l’abbiamo fatto perché eravamo già salvi in quanto ritenuti non colpevoli - attacca il tecnico - . Credevo che contro di noi ci fosse stata solo questa decisione, invece oggi abbiamo visto una gara indirizzata completamente dalla scandalosa espulsione. La prima ammonizione Lesjak l’ha presa per aver esultato sotto la curva del Vicenza. La seconda è arrivata o per una simulazione o un contatto lievissimo: non c’erano i requisiti per riammonire il mio giocatore visto che non aveva in precedenza mai fatto fallo. Temo per la partita di ritorno? Certamente. Oltre al danno dei playout c’è la beffa di non averli non potuti preparare come i nostri avversari. Tutto questo può succedere in una piazza come Santarcangelo, con poco seguito e una proprietà calma e superiore a questi fatti, altrove si sarebbe messo a ferro e fuoco mezza Italia. Siamo feriti. Spero che ci sia più imparzialità nel match di ritorno".