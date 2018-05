Baseball, la T&a piega di misura il Nettuno City (1-0): il punto al primo inning

Sport

Repubblica San Marino

| 19:51 - 19 Maggio 2018



Vince con un punto all’alba del match, la T&A San Marino. 1-0 al 1° inning: tanto basta per avere la meglio del Nettuno City in gara1 e interrompere così a quota quattro le sconfitte consecutive. Vincente un ottimo Quevedo, perdente Misell, salvezza per Garate.

Decisivo il primo inning. Ferrini è salvo per un errore di Vasquez, Avagnina trova la valida che lo spinge in terza e Bermudez va con una rimbalzante che fa entrare il vantaggio. 1-0, con Quevedo che intanto mette il primo uomo in base in ognuno dei primi tre inning (singoli di Acevedo, Giannetti e Fontana) ma poi risolve sempre la situazione con agio. Il terzo inning d’attacco della T&A nasce con le migliori premesse grazie al gran triplo di Ferrini, ma il seconda base non riesce ad andare a punto (rimbalzanti innocue di Avagnina, Epifano e Reginato) e da quel momento in poi i Titani infileranno una striscia negativa di 10 eliminazioni consecutive.

Sul monte Quevedo intanto è dominante, non concede alcuna chance all’attacco ospite e traghetta la partita verso Garate, entrato a inizio 8°, con grande maestria. L’attacco T&A rimane al punto segnato al 1°, anche se tra 6° (due valide), 7° (doppio di Albanese) e 8° (singoli di Epifano e Bermudez) qualcosa di importante viene prodotto.

La partita in ogni caso la chiude Garate, che fa arrivare in seconda Fontana all’8° (base ball e lancio pazzo), ma chiude bene la ripresa e al 9° è perfetto (strike out Castillo e Vasquez, Buffa eliminato in diamante). La T&A San Marino vince 1-0.



T&A SAN MARINO – NETTUNO CITY 1-0



NETTUNO CITY: Acevedo ec (2/4), Castillo 3b (0/4), Vasquez ss (0/4), Buffa dh (0/4), Giannetti 2b/ed (1/3), Davenport es (0/3), Gomez r (0/3), Fontana 1b (1/2), Neri (Delgado 0/1) ed (0/2).



T&A SAN MARINO: Ferrini 2b (1/4), Avagnina ec (1/4), Epifano ss (2/4), Bermudez (Babini) dh (2/4), Reginato es (0/4), De Wolf ed (0/4), Imperiali 1b (0/3), Albanese r (1/2), Pulzetti 3b (0/3).

NETTUNO CITY: 000 000 000 = 0 bv 4 e 1

T&A SAN MARINO: 100 000 00X = 1 bv 7 e 0



LANCIATORI: Misell (L) rl 5.1, bvc 4, bb 1, so 4, pgl 0; Garcia (r) rl 2.2 bvc 3, bb 0, so 1, pgl 0; Quevedo (W) rl 7, bvc 4, bb 0, so 8, pgl 0; Garate (S) rl 2, bvc 0, bb 1, so 4, pgl 0.



NOTE: triplo di Ferrini, doppio di Albanese