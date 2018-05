Calcio, la Berretti del Santarcangelo supera il Pontedera (2-0): è nei quarti di finale. Un risultato storico

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:15 - 19 Maggio 2018



La Berretti del Santarcangelo piega 2-0 il Pontedera e si qualifica per i quarti di finale del campionato. Ora un sorteggio designerà l’avversario da affrontare in partite di andata e ritorno (sabato e martedì). Un risultato storico per il settore giovanile gialloblu.

Al 12' la prima vera occasione per la squadra di Fusi con Arrondini su assist di Peroni: il portiere toscano sventa la minaccia. Due minuti dopo ancora Peroni va via sulla sinistra e mette in mezzo e la difesa toscana rischia l'autogol. Il Santarcangelo cresce e al 18’ Arrondini alza sulla traversa. Gli ospiti si limitano a contenere non senza affanno. Ma la partita non si sblocca. Al 31’ Peroni sfiora la rete a tu per tu col portiere in uscita.

Al 35' arriva l’1-0 con Scarponi con un siluro all'incrocio dei pali. Stupenda l'esecuzione. Gol annullato al 40’ al Pontedera per fuorigioco. Allo scadere Arrondini si divora una occasione clamorosa calciando alto solo davanti al portiere.

Nella ripresa al 5’ altra palla gol con Miori che calcia a lato all'altezza del rigore. Gli ospiti si fanno pericolosi al 14’ ma Battistini è attento. Al 34' raddoppio del Santarcangelo con Peroni che mette dentro a seguito di un traversone dalla sinistra di Morri. Lì si chiude la partita. In casa gialloblu è festa grande.



LA FORMAZIONE: Battistini, Miori, Greco, Fuchi, Guglielmi, Giacobbi, Peroni (Peroni), Fusi (Ghiggini), Arrondini, Scarponi (Gessaroli), Guarino (Morri). A disp. Forti, Di Gennaro, Alvisi, Zanni, Morri, Angelini, Marchini, Bellettini, Gessaroli, Crescentini. All. Fusi