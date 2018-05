Guida nonostante la patente sospesa: si spaccia per il fratello gemello, arrestato

Cronaca

Gabicce Mare

| 15:02 - 19 Maggio 2018

Due arresti nel tardo pomeriggio di venerdì per i Carabinieri di Riccione. Nei guai è finito un 49enne pugliese: fermato per un controllo stradale ed essendo al volante, pur avendo la patente sospesa, l'uomo ha fornito le generalità del fratello gemello nel tentativo di eludere gli accertamenti. E' stato invece arrestato. Le manette, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono inoltre finite ai polsi di un 33enne siciliano, residente a Cattolica, sorpreso mentre cedeva un grammo di cocaina a un giovane tossicodipendente. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di sequestrare una decina di grammi di stupefacente, tra cocaina, marijuana e hashish.